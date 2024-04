Le insulse critiche a Maria Braccini | la fidanzata di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gli occhi sono tutti puntanti su, campione del tennis come ne mancavano da anni, ma non solo sul suo gioco. Gli occhi dei suoi moltissimi fan, i più sfegatati si chiamano "Carota Boys", sono puntati anche sulla sua. Questo è normale. La curiosità per le...