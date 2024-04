Le destre vogliono deregolarizzare la caccia e scatenano l’ira degli ambientalisti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo una breve pausa, in Commissione Agricoltura della Camera, riprende, tra forti critiche, la discussione sulla proposta di legge per la deregolarizzazione della. Infatti, sul tema il dibattito è a dir poco incandescente tra chi si batte per la protezione della fauna selvatica e chi difende i diritti deitori. Tra i primi c’è la Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), che in queste ore protesta veementemente contro la proposta di legge ‘Bruzzone’, denunciandola come un pericoloso attacco alla normativa vigente e una minaccia per gli uccelli migratori, la biodiversità e la sicurezza pubblica. Le critiche di Lipo per la deregolarizzazione dellaLa Lipu, attraverso una massiccia campagna di raccolta firme sul sito lipu.it, ha espresso la sua ferma opposizione alla nuova norma che propone di modificare la legge 157 ...