Le 5 mosse con cui i piccoli negozi possono far concorrenza ai big dell’e-commerce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 aprile 2024 – Il commercio al dettaglio ancora in flessione: secondo l’Istat, a gennaio 2024 il calo congiunturale risulta dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume. A questo si aggiunge un altro dato poco rassicurante: secondo i dati di Confcommercio i saldi invernali hanno visto una diminuzione delle vendite del 4,6% rispetto allo scorso anno e circa un’azienda su due ha chiuso la stagione con un segno negativo. L’e-rappresenta indubbiamente una spina nel fianco per ilocali e impatta anche sull’intero tessuto imprenditoriale italiano, composto per il 90% da Pmi. Per poter comprendere quali sono le azioni cruciali che uno di vicinato deve mettere in atto per non venire schiacciato dalla forza indiscussa delle più note piattaforme di e-, la prima cosa da fare è analizzarne ...