Lazio | Rovella recupera in parte | ecco le condizioni

Dopo il giorno di riposo concesso da Igor Tudor ai suoi, l’allenatore croato ha ripreso gli allenamenti nel quartier generale di Formello. In attesa dei nazionali, di rientro in campo tra mercoledì ... (sportface)

Lazio, il punto sugli infortuni: chi torna e chi no per il derby - Tudor fa la conta degli uomini per il derby. La Lazio affronterà la stracittadina senza un elemento chiave dello schieramento 3-4-2-1 studiato da nuovo tecnico:.calciomercato

Pagina 4 | Derby Roma-Lazio: quando si gioca, a che ora e dove vederla in tv - Sabato 6 aprile alle 18 allo stadio Olimpico è in programma la partita tra la squadra di De Rossi e quella di Tudor: dalle probabili formazioni ai precedenti fino a Diletta Leotta, leggi tutti i detta ...corrieredellosport

Il Messaggero | Il talismano Zaccagni fuori un mese. Pedro e Isaksen scalpitano - Si avvicina anche il rientro di Rovella in gruppo: in questi giorni il centrocampista forzerà per andare almeno in panchina. Quando tornerà tra i titolari, non è escluso che Kamada e Guendouzi possano ...laziopress