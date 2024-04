Lazio | dilemma per Tudor in attacco | Zaccagni out un mese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 – Non è stato fin qui un inizio di settimana del derby piacevole per la. I biancocelesti diavevano bagnato con un successo il debutto del tecnico croato sulla panchina biancoceleste, ma purtroppo non sono riusciti a ripetere l'impresa di battere la Juventus due volte a pochi giorni di distanza. Nella sfida di Coppa Italia di martedì infatti i bianconeri si sono imposti per 2-0 sui capitolini, facendo iniziare male la fase di avvicinamento alla tanto agognata sfida stracittadina in programma per sabato 6 aprile alle 18. Una partita sfortunata non solo per il risultato finale, ma anche dal punto di vista fisico per i giocatori laziali. Nel match infattiha dovuto abbandonare anzitempo la sfida a causa di un problema fisico alla caviglia. Nella giornata di ieri sono arrivati i risultati degli ...