L' avvio di un progetto Matrix 5 fa da ciliegina sulla torta del 25° anniversario dall' inizio della saga

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quando le voci cominciano a circolare, nulla può trattenerle. Soprattutto se al centro del discorso c'è un cult come, pronto a vedere un nuovo capitolo a sorpresa (5). E pensare che conResurrections del 2021 il franchise natoe menti ee penne delle sorelle Wachowski sembrava “aver chiuso”. La novità imprevista (ma sperata) ha confermato la forza dei contenuti e l'attrattiva che questo franchise vede riconosciute dal pubblico. A occuparsi del nuovodovrebbe esserci Drew Goddard, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Sopravvissuto - The Martian, qui reclutato anche per dirigerlo e produrlo, insieme a Sarah Esberg, sua partner nella Goddard Textiles. Con loro, ci sarà anche Lana Wachowski, in veste di produttrice esecutiva. Come si è arrivati ...