L’attesa Febbre da derby Biglietti introvabili per il 22 aprile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Diciotto giorni ad una delle stracittadine più attese, quel Milan-Inter del 22segnata inrosso sul caldendario. Perché non è un semplice, ma il giorno in cui l’Inter potrebbe vincere lo scudetto proprio al cospetto degli storici rivali. Il popolo rossonero non prende neppure in considerazione l’ipotesi di questo beffardo scenario, il tifo risponde presente e ladaè già altissima, visto che anche questa volta si va verso il “sold out“. La corsa al biglietto dei supporter milanisti non consentirà di arrivare alla temutissima vendita “libera“ (si temeva che qualche fedelissimo rossonero volesse disertare il match per paura di assistere forzatamente alla festa dei “cugini“), che avrebbe potuto agevolare i tifosi interisti. Per questo motivo il settore riservato ai nerazzurri sarà come sempre il ...