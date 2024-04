L’ateneo del territorio Fermi elogia l’Insubria | Formazione di livello Una scommessa vinta

Usare il “ femminile sovraesteso” quando si parla al plurale di un gruppo di persone e non il maschile . E non solo: usare le cariche declinate al femminile per indicare i ruoli di riferimento, a ... (ilfattoquotidiano)

"Non boicottiamo e non chiediamo a nessuno di boicottare". Non ci sta il direttore della Scuola Normale di Pisa a far passare l’istituzione accademica d’eccellenza come un ring dove le diverse ... (quotidiano)