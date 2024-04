(Di giovedì 4 aprile 2024) Pisa, 4 aprile 2024 -Ilconin ‘Grazie– Un viaggio attraverso la Storia della Canzone napoletana’. Venerdì 5 aprileuno spettacolo fortissimamente voluto da, napoletano doc che da diversi anni si diletta di teatro, grande conoscitore della storia della sua città e soprattutto di aneddoti, storie, episodi legati agli artisti e i personaggi a cuiha dato i natali. PROGETTO -, allievo del corso di teatro dell’Università degli Adulti, ha coinvolto Daniela Bertini, docente del corso e direttrice artistica delCulturale Il, in questo progetto ambizioso di riuscire a ...

Allo chalet Gabbiano lo spettacolo ’Il canto del pane’ - Nello chalet Il Gabbiano di Cupra sabato 13 Sabato aprile, alle ore 18.30, va in scena un originale spettacolo fatto di canti e narrazioni, dove il pubblico viene coinvolto con la degustazione di ...ilrestodelcarlino

L’Associazione Il Gabbiano debutta con Mauro Russo in ‘’Grazie Napoli" - Lo spettacolo si terrà al Circolo Il Fortino, di Marina di Pisa (Via della Sirenetta) il 5 aprile alle 21,30 Pisa, 4 aprile 2024 - L’Associazione Il Gabbiano debutta con Mauro Russo in ‘Grazie Napoli ...lanazione

‘Basta poco’: col Gabbiano... l'Oggettoteca prende il volo - Una “pelle”, quella vestita da Il Gabbiano, che veste perfettamente i progetti di ... ma anche relazioni sociali». L’Associazione “Basta poco” nasce nel 2017 per una sorta di “illuminazione” che aveva ...laregione.ch