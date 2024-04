L' assessore accusato di omicidio dà 250mila euro alla vedova e ai figli della vittima

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 4 aprile 2024) Da un lato un risarcimento di, dall'altro niente "giustizia riparativa" per Massimo Adriatici, l'exleghistasicurezza di Voghera (in provincia di Pavia)di aver sparato e ucciso Youns El Bossettaoui in piazza. Non è stata infatti accolta la richiesta del...