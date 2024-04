L’appello di Tajani a Stellantis | «Non lasci l’Italia | serve senso di responsabilità» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) «Un vincolo di coscienza». È l’espressione che Antonioutilizza nell’elenco di motivi per cuinon dovrebbe dismettere le sue produzioni in Italia. Il colosso dell’automotive, in cui è confluita Fca, non ha nascosto le intenzioni di spostare in altri Paesi alcune linee produttive. In questo scenario, il governo sta lavorando su almeno due fronti: cercare di attrarre in Italia altri player dell’industria automobilistico e convincere l’azienda che ha nel suo paniere il marchio Fiat a nonare. In questo contesto cadeche il ministro degli Esteri e vicepremier, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles, lancia alla multinazionale con sede nei Paesi Bassi: «Mi auguro chenon, c’è una ...