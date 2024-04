L’appello degli scienziati italiani per salvare la sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quattordicihanno lanciato un appello in difesa della. Guidati dal Nobel Giorgio Parisi, hanno firmato Ottavio Davini, Enrico Alleva, Luca De Fiore, Paola Di Giulio, Nerina Dirindin, Silvio Garattini, Franco Locatelli, Francesco Longo, Lucio Luzzatto, Alberto Mantovani, Carlo Patrono, Francesco Perrone e Paolo Vineis. Sono quattordici nomi noti della scienza italiana, convinti che il Servizio sanitario nazionale sia gravemente a rischio. Motivo per cui, si afferma nel documento, «deve recuperare il suo ruolo di luogo di ricerca e innovazione al servizio della salute». «Tutti hanno diritto a curarsi. L’Italia non diventi un Paese per ricchi», dice in un’intervista a Reil direttore dell’Humanitas Alberto Mantovani. I quattordici firmatari fanno un lungo elenco ...