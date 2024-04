L’anticiclone Narciso è in arrivo in Italia | l’esperto | “Ecco quanto durerà”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il meteorologo Mattia Gussoni in esclusiva ai nostri microfoni: “Il forte caldo riguarderà un po’ tutta l’Europa.cosa aspettarci in”. La primavera è pronta ad arrivare nel nostro Paese anche dal punto di vista meteorologico. Nelle prossime orearriverà ufficialmente inalmeno per qualche giorno. Ne abbiamo parlato con Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it. Inè inil forte caldo – Notizie.com – © AnsaMattia Gussoni,è atteso in. Cosa dobbiamo aspettarci? “Il forte caldo riguarderà un po’ tutta l’Europa. Francia e Germania, per esempio, avranno temperature al di sopra della media anche di 18-20 gradi. Qui in...