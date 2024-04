L' ambulatorio che chiude perché i pazienti sono maleducati e aggressivi

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Altro che malasanità, qui il problema è la maleducazione e la mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora. Ci dovremmo solo vergognare, se siamo in questa situazione e abbiamo tutti questi disagi la colpa è solo nostra, e in particolare di chi si è comportato in questo modo", commenta un...