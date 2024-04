L’ambra magica guaritrice

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tanti, ma davvero tanti, anni fa, quando BUTAC era ancora solo bufaleuntantoalchilo.blogspot.it, scrissi un velocissimo articolo non solo da fact checker ma anche da gioielliere, visto che si parlava di ambra per alleviare il dolore della dentizione nei bambini. Sono passati 10 anni da allora, il nostro articolo è ancora online, ma ancheterapeutica continua ad essere proposta e venduta come se ci fosse qualche base scientifica a sostegno dei suoi poteri. Oggi ho deciso di affrontare nuovamente l’argomento dopo un incontro in negozio con una cliente interessata alper motivi terapeutici: “Buonasera, mi dice quanto costano quegli animaletti d’ambra?” “Certo signora, il cagnolino siamo sui 35 euro e l’elefantino sui 55.” “Ah ma pensavo peggio, allora vengo a prenderli quanto prima, mi hanno detto che servono contro le ...