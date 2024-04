Lacroix | duello di calciomercato tra Milan e Juventus | si può prendere a queste

Milan, D'Ottavio vola in Germania…" - La Juventus non lavora solo in campo ma anche sul mercato in vista della prossima stagione dove i bianconeri sono chiamati a fare meglio. Proprio per questo motivo si lavora… Leggi ...informazione

La Juventus sistema la difesa: duello di mercato con il Milan - La Juventus ha ritrovato vittoria e fiducia in Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella semifinale d'andata. Adesso i bianconeri dovranno riprendere la corsa ...footballnews24

Dalla bocciatura di Allegri alla lacuna di Pioli: dalla Juve al Milan a prezzo di saldo - Sia il Milan che la Juventus puntano a potenziare la difesa in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. C’è un nome che stuzzica entrambe ma i rossoneri sono avanti Dal campo al mercato ...calciomercato