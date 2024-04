Laboratori Protecto | 10 anni di essenze profumate per la biancheria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dal cuore dei loroa Cologno Al Serio, il team distudia e realizza gocce profumapartendo da materie prime selezionate, seguendo un processo produttivo avanzato interamente Made in Italy. Sono più di 50 le varianti di, che vanno dalle fragranze floreali a quelle agrumate fino ai profumi esotici, il tutto per cercare di soddisfare l’olfatto anche dei clienti più esigenti. Quest’anno l’azienda bergamasca celebra i suoi primi 10di attività. Un’esperienza che ha permesso adi sviluppare formule speciali per ogni profumatore lavatrice. Lesono composte da microcapsule concentrate che, durante il lavaggio, esplodono e sprigionano ...