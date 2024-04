La valanga di loghi della lista di De Luca | il simbolo della maxi-lista fa impressione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) 17 simboli diversi, all'interno di un unico contrassegno elettorale. Cateno Dee la suaLibertà - Sud chiama Nord si preparano a battere un vero e proprio record in vista delle prossime elezioni europee: mai, infatti, era successo che dentro a undi partito potessero coesistere così tanti. La conferma del primato arriva da Gabriele Maestri, esperto di simboli e curatore del sito isimbolidiscordia.it: «Siamo di fronte a un record, senza dubbio, per quanto riguarda i simboli contenuti in un contrassegno elettorale presentato alle elezioni politiche ed europee», spiega Maestri all'Adnkronos a proposito del grande affollamento di sigle - da Italexit al Grande Nord, passando per i Civici in movimento di Pirozzi - che caratterizzerà la corsa del ...