La tutela della privacy e la garanzia della trasparenza ai tempi dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il 13 marzo 2024 è stato approvato dal Parlamento europeo l’AI Act, la prima legge mondiale sull’intelligenza. Principio cardine dell’AI Act è l’imprescindibilità del rigoroso rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. Conseguentemente, l’AI Act, la legge europea che regola il mondo, classifica l’AI in base al rischio per la sicurezza e i diritti delle persone in quattro tipologie: inaccettabile, alto, limitato e minimo. Gli obblighi e le sanzioni variano a seconda del grado di rischio per i diritti e la volontà delle persone. L’AI act vieta o comunque limita fortemente i sistemi di AI con rischio inaccettabile. Per esemplificare, sono vietati i sistemi di intelligenzache intercettano e manipolano la volontà degli individui. Pensiamo allo scoring sociale che ...