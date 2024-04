La tribuna non è pronta Problemi con i lavori L’inaugurazione slitta all’ultima giornata

(Di giovedì 4 aprile 2024)no ancora i tempi di apertura della nuovadel ‘Picco’ al pubblico. Allo stato attuale, la rinnovata struttura dello stadio di viale Fieschi è solamente agibile agli abbonati e agli sponsor, nessun biglietto viene messo in vendita per le partite casalinghe dello Spezia. Ciò a seguito dei non pochi imprevisti riscontrati nel corso dell’edificazione dell’opera che hanno imposto extralavorazioni, con conseguente dilatazioni dei tempi di consegna rispetto alla tabella di marcia. Sicuramente la struttura, anche per le gare contro il Lecco e la Sampdoria, continuerà ad essere riservata a pochi intimi, auspicando si possa arrivare alla fumata bianca dell’apertura totale nel match Spezia-Palermo del 1° maggio o, come ultima possibilità, nella partita Spezia-Venezia del 10 maggio. Il prossimo step di lavorazioni riguarderà l’installazione ...

