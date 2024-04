La testimonianza di Giuseppe Torchiani | con l’allestimento trovate soluzioni originali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Raccogliamo la preziosadiche è stato l’allenatore migliore che si potesse scegliere. "Cari bambini, l’esperienza di costruire un presepio nella vostra scuola è stata indimenticabile. Quando sono arrivato la prima volta e mi sono trovato davanti due classi insieme, mi sono un pò spaventato. Nonostante io abbia cinque nipoti, non è stato facile. Poi invece, piano piano, ci siamo organizzati e abbiamo iniziato a lavorare. Dopo è andato tutto liscio con delle belle soddisfazioni. L’abbiamo costruito con materiali riciclati, perché non si deve buttare nulla, e interpretare insieme una grande storia, con i vostri commenti, è stato bellissimo per me. Spero che anche per voi sia stato altrettanto e che quando lo ricorderete vi verrà il desiderio di costruirlo con la vostra famiglia perché rappresenta una ...