La T-shirt | rivoluzione nello urban fashion e icona di stile femminile

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel vasto e mutevole panorama della moda, pochi capi di abbigliamento possono vantare una storia così ricca e un impatto così duraturo come la modesta T-. Originariamente concepita come indumento intimo maschile, questa semplice maglietta a maniche corte è cresciuta fino a diventare un’culturale, un simbolo di ribellione e uno strumento di espressione personale. La T-infatti rappresenta molto più di un semplice capo d’abbigliamento. È l’opportunità di esprimere la propria individualità, grazie alla sua capacità di trasformarsi e adattarsi alle mutevoli esigenze della moda. Negli ultimi decenni, in particolare, la T-ha conquistato un ruolo di primo pianoscenario dello, influenzando e ridefinendo gli standard di ...