La suggestione di Conte al Napoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non c’è aspetto più bello del calcio che il sogno di un tifoso. Etereo, multiforme, estremo, (quasi sempre) vincente. Esso diviene realisticamente pericoloso, quando si trasforma in aspettativa. L’aspettativa genera realtà futura nel cuore e nella mente di chi la cova, ed è soddisfatta solo quando coincidono. Quando tutto l’ambiente ne viene coinvolto ed influenzato, la razionalità può venire meno. Se ne sta rendendo conto Aurelio De Laurentiis, che fino alla vittoria dello scudetto, volente o nolente, aveva gestito ilda fine contabile. Ossia, da buon padre di famiglia attento a non rendere le uscite maggiori delle entrate. Perché? Perché la piazza nel pre Adl veniva da decenni critici, fallimenti ed aspettative molto basse. Ilcon De Laurentiis si è consolidato sempre più come 2/3/4 forza del campionato. Vinto lo scudetto le ...

