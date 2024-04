“La strana cotta” al Teatro Golden dall’11 al 21 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) ALARRIVA “LA” CON DANILO DE SANTIS E FRANCESCA NUNZI DALL’ 11 AL 212024 DANILO DE SANTIS E FRANCESCA NUNZI IN LAcon Danilo De Santis e Francesca Nunzi di Danilo De Santis e Francesca Milani regia Danilo De Santis produzione A.T.P.R. Ass. Teatri Per Roma L’amore al centro del nuovo spettacolo con Danilo De Santis e Francesca Nunzi. Una commedia divertentissima, nella quale esiste una regola non scritta: al primo appuntamento è vietato parlare dei propri ex. Danilo, però, si ritrova costretto a farlo. Stefania, La donna di cui lui si è istantaneamente innamorato, per una curiosa coincidenza, conosce le sue ultime tre fidanzate. È così che il primo appuntamento, che Danilo aveva organizzato nei minimi dettagli, subisce ...