La strage dei volontari Israele chiede scusa ma il mondo si indigna Gantz | voto anticipato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Errore o dolo? Dalla risposta a questa domanda discende una conseguenza moralmente e giuridicamente pesantissima. Nel caso in cui il bersaglio fosse stato scelto lucidamente dall’esercito israeliano, infatti, ladeidi Gaza sarebbe un crimine di guerra. "Un doppio crimine di guerra", puntualizza Gastone Breccia, docente dell’Università di Pavia, tra i massimi esperti di storia militare. LA DINAMICA Per sciogliere il nodo bisogna ricostruire i fatti partendo dai punti fermi. Di certo c’è che le forze armate dello Stato ebraico (Idf) hanno ucciso sette cooperatori dell’organizzazione non governativa World Central Kitchen. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, che cita fonti Idf, lunedì il convoglio ha appena scortato un camion di aiuti verso un magazzino di Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia. Si ...