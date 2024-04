La sinistra si schianta sulla pitonessa | Santanchè | sfiducia respinta Doppio suicidio politico in poche ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)la mozione dicontro la ministra del Turismo Daniela: nell'Aula della Camera sono stati 213 i no e 121 i sì. Contrari allaanche i parlamentari di Italia Viva. La mozione a prima firma Silvestri del Movimento 5 Stelle chiedeva le dimissioni del ministro sottolineando come "la situazione soggettiva del Ministro del turismo, alla luce dei fatti emersi, risulterebbe sempre più incompatibile con la delicatezza degli incarichi ricoperti, non potendo l'Italia proseguire ad avere un Governo i cui membri espongano il sistema Paese a situazioni perniciose derivanti dalla commistione di interessi pubblici e privati". Inoltre, si leggeva nel testo, "è imprescindibile che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il ...