La scuola come dovrebbe essere Il nostro viaggio a Barbiana

(Di giovedì 4 aprile 2024) All’arrivo a Barbiama ci troviamo ai piedi di un sentiero in salita, anche per il suo significato: il sentiero della Costituzione. È seminato di cartelli che illustrano gli articoli fondamentali. In particolare l’articolo 3 è per noi legato a questo, perché ci ricorda che siamo tutti uguali senza distinzione di ogni tipo e afferma che lo Stato deve rimuovere ogni ostacolo che interferisce con l’uguaglianza. Arriviamo in cima al paese, e ci dirigiamo nella chiesa dove una guida ci racconta la vita di don Lorenzo Milani. Nato a Firenze in una ricca famiglia di proprietari terrieri, conclude gli studi al liceo classico. Decide di diventare prete ed è ordinato sacerdote a Firenze. A causa della sua alta esposizione politica, viene trasferito a, un paesino di montagna. Qui insegna ai ragazzi, rivoluzionando il metodo didattico. Accanto ...