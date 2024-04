(Di giovedì 4 aprile 2024) Domenica si è chiusa la consultazione pubblica sulladel Piano nazionale integrato energia e clima (), il documento che spiega come il governo intende raggiungere gl... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ROMA – Le imprese artigiane apprezzano complessivamente il decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario che interviene in modo significativo per ridurne l’eccessiva ... (lopinionista)

Abuso edilizio: cosa serve per evitare la demolizione - Senza nuovi condoni in vista l’attuale normativa edilizia consente di evitare la sanzione demolitoria per gli abusi edilizi solo in alcuni casi ...lavoripubblici

revisione pianta organica farmacie: Tar Campania conferma discrezionalità del comune - Pronunciandosi sulla revisione della pianta organica di un comune campano, il Tar Campania ha confermato la discrezionalità dell’ente locale nella revisione.farmaciavirtuale

La revisione del Pniec può servire a rivedere i “Sussidi ambientalmente dannosi” - L’Italia si è impegnata a tagliare tali voci di 2 miliardi di euro entro il 2025 e di altri 3 entro il 2030, ma nessuno sa come fare. La realtà è che la quantificazione, la designazione e ...ilfoglio