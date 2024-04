La NASA sceglie 3 aziende per aiutare gli astronauti a girare intorno alla Luna

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lae le treper esplorare laLaha selezionato treper sviluppare veicoli innovativi che aiuteranno glia esplorare la regionere polare meridionale. Questi veicoli autonomi consentiranno missioni esplorative futuriste e cambieranno il modo in cui guardiamo la. Le trecoinvolte sono Intuitive Machines di Houston, Avampostore di Golden, Colorado e Venturi Astrolab di Hawthorne, California. Solo una di questecostruirà un veicolo per lae lo invierà sulla. Il veicolo terrestrere dellaLaha richiesto proposte per un veicolo ...