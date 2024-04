(Di giovedì 4 aprile 2024) inladioggi: gli aggiornamenti sulla discussione in Aula e le notizie sulla votazione finale.

La mozione di sfiducia a Daniela Santanchè in diretta alla Camera: chi voterà a favore e chi contro, ultime news - in diretta la mozione di sfiducia a Daniela Santanchè oggi alla Camera: gli aggiornamenti sulla discussione in Aula e le notizie sulla votazione finale ...fanpage

Santanchè, oggi il voto sulla mozione di sfiducia: «Sono tranquillissima, non credo che sarò rinviata a giudizio. Nel caso farò la mia valutazione» - Daniela Santanchè si è tenuta a distanza di sicurezza dalla Camera dei deputati, seguendo da lontano la discussione generale che aveva al centro il suo nome. E lo stesso (studiato) atteggiamento la mi ...msn

Camera, respinta la sfiducia a Salvini. Oggi si vota per la Santanché - La Camera ha respinto la mozione di sfiducia presentata nei confronti di Matteo Salvini per i rapporti della Lega con la Russia. A votare contro sono stati in 211; mentre i favorevoli erano 129. Dopo ...ecovicentino