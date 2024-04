La mala gestione dei rifiuti è anche un grave problema climatico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Qualche giorno fa è stato pubblicato il Food waste index report 2024 del Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep). Questi, in breve, i dati salienti: nel 2022, a livello globale, abbiamo generato 1,05 miliardi di tonnellate dialimentari, una cifra pari a centotrentadue chilogrammi a persona e che corrisponde a circa un quinto del cibo a disposizione dei consumatori; il sessanta per cento degli alimenti viene sprecato in famiglia, il ventotto dai servizi di ristorazione e il dodici per cento dalla vendita al dettaglio. Mentre spulciavo il documento alla ricerca di notizie confortanti (povero illuso), arriva una notifica sullo smartphone: le discariche, come conferma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, emettono enormi quantità di metano (CH4), aggravando così il ...