La madre della sposa | Brooke Shields torna al primo amore nel trailer del film Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) La pellicola arriverà in streaming in occasioneFestamammaha diffuso in streaming ilde La, commedia romantica che vede protagonistae arriverà sulla piattaforma digitale giusto in tempo per la Festamamma. Ilracconta la storia di Emma (), la cui figlia Lanadall'estero per annunciare il proprio imminente matrimonio in Thailandia. La situazione peggiora quando Emma scopre che lo sposo è il figlio dell'uomo che anni addietro le spezzò il cuore (Benjamin Bratt). Lavede il ritorno nel genere cinematografico di Mark ...