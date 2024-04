La “guerra mondiale a pezzi” si riunifica? Prospettive da incubo tra Ucraina | Israele e Cina

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr – L’aveva chiamata “” proprio Papa Francesco nel lontano 2014, a ben vedere molto prima che lo scenario globale si sviluppasse nei modi a cui stiamo assistendo, ed è difficile dare torto alla definizione. D’altronde, non ci sono solo scontri in giro per il globo che, in fondo, non sono mai mancati. Ci sono stati anche dei piccoli riflessi da economia diche abbiamo visto pure sui nostri carrelli della spesa. Chiaramente, nulla di – ancora – paragonabile agli sconvolgimenti novecenteschi, ma sussistono ragioni per preoccuparsi se guardiamo ai tre teatri principali dei conflitti in corso: l’, il Medio Oriente e la(o meglio, Taiwan). Meno nell’ultimo, ma senza dormire sonni troppo tranquilli… La...