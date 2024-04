La Grease mania torna al Teatro Brancaccio di Roma | la nostra recensione

Grease arriva a Como - Grease, il musical dei record, torna in scena con un nuovo e giovanissimo cast della Compagnia della Rancia. Due serate al Teatro Sociale di Como in collaborazione con MyNina Spettacoli.teatrionline

Grease: The Intergenerational Pop Phenomenon Reignites Musical mania in Italy - The show by Jim Jacobs and Warren Casey, directed by Saverio Marconi and with associate direction by Mauro Simone, is an overwhelming celebration that ignites Italian audiences and has kicked off a ...ilmessaggero

A Roma sale la febbre del sabato sera: al Brancaccio arriva lo show Grease - Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone al Brancaccio dal 3 al 7 aprile ...affaritaliani