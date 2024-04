La frenata delle auto elettriche | Tesla sorpassa la cinese Byd ma a Wall Street il suo titolo continua a calare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Inizia con il freno a mano tirato il 2024. In questi giorni le casemobilistiche hanno diffuso i dati sulle vendite del primo trimestre dell’anno, che fanno registrare unadel settore in diverse parti del mondo. LaByd, che nell’ultimo trimestre del 2023 era diventato il primo fornitore mondiale di, restituisce il gradino più alto del podio all’americana. Per entrambe, però, i primi mesi del 2024 sono da dimenticare. Da gennaio a marzo, l’azienda fondata da Elon Musk ha consegnato 386.810(su 433.371 prodotte). Un dato in calo dell’8,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando aveva venduto quasi 100mila ...