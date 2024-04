La fragilità della Piana L’Arno e quei mille pericoli | Le casse d’espansione proteggeranno Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) di Lisa Ciardi "Tutta la Toscana è un territorio fragile, ma lafiorentina lo è ancora di più, trattandosi di una pianura alluvionale. Per questo, oltre a realizzare le opere per ridurre il rischio, dobbiamo far conoscere i comportamenti più corretti per gestirlo". A fare il punto sulla situazione idrogeologica fiorentina è l’assessora regionale all’Ambiente e alla difesa del suolo, Monia Monni. "Dal 1966 a oggi è stato fatto molto – spiega – a partire dalledi espansione di Figline: Pizzicone, Prulli e Restone. Un intervento da 121 milioni per ridurre la massima portata delmentre attraversa la città . Il sistema dellepermetterà di invasare circa 25 milioni di metri cubi di acqua in caso di una piena con tempo di ritorno di 200 anni. La cassa di Pizzicone è già in funzione, stiamo ...