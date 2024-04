La fortuna di Laura | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladi: trama, cast, quante puntate e streaming delsu Rai 1 Stasera, giovedì 4 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ladidel ciclo “Purché finisca bene” diretto da Alessandro Angelini (regista della serie “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”) con Lucrezia Lante Della Rovere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. TramaTrabacchi è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma, viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istanteperde la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini, che la ospita a casa sua dove già ...