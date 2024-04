La fortuna di Laura | Terra amara o Wild child? La tv del 4 aprile

(Di giovedì 4 aprile 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 4su RaiUno alle 21.25, nell’ambito del ciclo di film “Purchè finisca bene”, andrà in onda “Ladi”.è un’arredatrice di successo, ma quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante perde la casa, la reputazione e il lavoro. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida Cornice”, condotto da Geppi Cucciari. Il varietà culturale di prima serata di Raitre, un format originale in cui si alternano generi e performance: musica, danza, teatro, cinema, declinati privilegiando l’esibizione al racconto. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio”, e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli. Canale5 alle ...

La dieta di Laura Prepon: cosa mangia l’attrice - Laura Prepon e la dieta: come si tiene in forma l’attrice Laura Prepon, attrice americana di fama internazionale, nota principalmente come star della fortunata serie televisiva Orange Is the New ...tuobenessere

Purchè Finisca Bene - La fortuna di Laura IN STREAMING - Purchè Finisca Bene - La fortuna di Laura non è disponibile in streaming. Aggiungilo ai tuoi preferiti per essere avvisato se sarà disponibile oppure in altri formati.mymovies

Purchè Finisca Bene - La fortuna di Laura news - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...mymovies