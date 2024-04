La fortuna di Laura | il cast attori completo del film su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Qual è ilde Ladi, ilper la tv in onda stasera – giovedì 4 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Lucrezia Lante della Rovere:Trabacchi Andrea Pennacchi: Fabrizio Emanuela Grimalda: Agnese Santini Ilaria Rossi: Emma Sara Cianfriglia: Elettra Astra Lanz: Anna Furlan Roberto Zibetti: Giorgio Furlan Daniele Molino: Teresio Pia Engleberth: signora Murai Quante puntate Quante puntate sono previste per Ladisu Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo untutto andrà in onda in un’unica puntata, stasera – giovedì 4 aprile 2024 – dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva, ...