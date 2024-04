(Di giovedì 4 aprile 2024) Bufera sull'esponente di Iv che propone l'obbligo per gli opinionisti di dichiarare le idee politiche. "Incostituzionale"

Dopo due anni di guerra, Emmanuel Macron cambia passo sull’ Ucraina . Le truppe di Volodymyr Zelensky sono in difficoltà di fronte agli attacchi dei militari di Vladimir Putin, come testimoniato dalla ... (nicolaporro)

Dopo due anni di guerra, Emmanuel Macron cambia passo sull’ Ucraina . Le truppe di Volodymyr Zelensky sono in difficoltà di fronte agli attacchi dei militari di Vladimir Putin, come testimoniato dalla ... (nicolaporro)

Se vi dicessero che Milan-Inter , con tutta l’importanza che potrebbe avere per il finale di stagione nerazzurro, si giocherà di lunedì? Facciamo il punto della situazione. L’IMPORTANZA della SFIDA – ... (inter-news)

Lotte intestine alla Lega, la folle lettera dei 21 contro Salvini: “perché vuole il Ponte di Messina” - In una intervista alla Stampa, Grimoldi dice: “Abbiamo cambiato idea su tutto: sulla Fornero, sulle accise, sul canone Rai, sui vaccini, sui caselli autostradali aumentati tre volte in un anno. Sulla ...strettoweb

La folle idea della Boschi. "Schediamo i giornalisti" - Pazza idea. In Vigilanza Rai spuntano le liste di proscrizione per i giornalisti. La strambata stavolta arriva dalla deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che è anche vicepresidente della ...ilgiornale

Naruto Shippuden Trilogy per PS4: sconto folle del 60% - Non perdere questa opportunità sull'avventura di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy per PS4, questa offerta è a tempo limitato.punto-informatico