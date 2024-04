La fine annunciata di Kurt Cobain Creazione e perdizione di un divo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quando iniziò a morire? Per molti il 3 marzo 1994, praticamente un mese prima dell’effettivo decesso.e Courtney Love (sua moglie appena rientrata da Londra) sono nella stanza 541 dell’hotel Excelsior a Roma.fino a qualche ora prima ha fatto il turista: shopping, visite guidate e come cadeau (tra sacro e profano) è riuscito a portare via due candele lunghe dal Vaticano. Courtney disse in un’intervista, poco dopo la morte del marito, che "quel giorno staccò perfino un pezzo di Colosseo per lei". Ma quella notte invece fu la più lunga e la più pericolosa. Quando Courtney si risvegliò al mattino,era privo di sensi sul pavimento della stanza di hotel, con in mano tre fogli di carta appena scritti. Non era un’overdose di eroina, questa volta....