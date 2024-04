La Finanza scopre 41 attività fantasma | usavano il metodo ‘apri e chiudi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pesaro 4 aprile 2024 – Il comando provinciale della Guardia diha individuato nei primi tre mesi del 2024, almeno 41economiche per le quali è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino la richiesta di chiusura delle relative partite Iva, in quanto non attive. L’attenzione dei Finanzieri di Pesaro è stata principalmente rivolta al settore del tessile/abbigliamento al fine di tutelare gli operatori economici operanti nell’omonimo distretto industriale da fenomeni illeciti posti in essere con il sistema fraudolento del cosiddetto “apri e chiudi”. Gli approfondimenti sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle della Provincia di Pesaro e Urbino che, con l’esecuzione di specifici interventi di natura fiscale nonché attraverso accertamenti di polizia economico-finanziaria (sopralluoghi presso le sedi ...