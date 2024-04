La Ferrari sogna il bis | Ma serve la perfezione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Come sarebbe fare un altro sgambetto alla Red Bull motorizzata Honda sulla…pista della Honda? Inci pensano. Non che il pronostico sia favorevole: sulle diciotto curve del meraviglioso tracciato di Suzuka il favorito d’obbligo è Max Verstappen. Anche se… Fred. Alla trasferta giapponese il sempre ilare Vasseur si è avvicinato fresco della prima doppietta della sua gestione. Morale alto, ci mancherebbe: "Andiamo in Estremo Oriente sull’onda dell’entusiasmo per l’uno due conseguito in Australia. Le sensazioni uniche legate alla vittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile. La pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano. Noi crediamo di avere un pacchetto competitivo, ma sappiamo anche che per riuscire a battere i ...