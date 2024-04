La falciatrice e il martello | il piano di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unadi teste che di nome fa. Un, quello che dà il nome alla banda di Ilaria Salis, che punta a candidarsi alle Europee. Tutto è pronto al Nazareno. Tanto che arriva pure il papà a trattare. Ma i soloni Dem mettono in scena la contromossa: un report dice che Ilaria resterà in galera pure se viene eletta. E tutto si ferma. Perché in gioco ci sono i vertici del Pd Solo un fesso può credere alla versione ufficiale del Pd. Quella secondo cuiincontra il padre di Ilaria al Nazareno e poi va da Bruno Vespa a dire che il vero obiettivo non è quello di candidarla. Ma che il genitore in questione, quello che minaccia i giornalisti di querele prima ma ancora che parlino, l'avrebbe raggiunta per discutere su come trovare una soluzione per la figlia ...