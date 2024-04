La denuncia di Rose Villain | “Girano foto mie di nudo generate con l’intelligenza artificiale Mi sento violata”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladi: “mie di” In Rete circolano alcuneche mostranocompletamente nuda: si tratta di immagini fake edal, così cometo dalla stessa artista. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, la cantante ha scritto: “Stanno girandodi me nuda che ovviamente sono dei fake. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire”. L’interprete ha sottolineato di aver già sportoricordando “che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo ...