La denuncia choc di un medico israeliano nell’inferno di Gaza | “Detenuti palestinesi torturati e mutilati degli arti”

“Tante famiglie si indebitano per poter ricorrere alle cure. È una deriva gravissima , inaccettabile in una nazione civile”, denuncia Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute , che poi ... (italiasera)

Attimi di paura in Pronto soccorso: infermiere aggredito e preso a pugni - UDINE - Ancora violenze con il personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche del Friuli Venezia Giulia. L'ultimo brutto episodio ieri pomeriggio, quando un infermiere in ...ilgazzettino

choc a Ostia, presa a calci dal fidanzato perde il bambino che portava in grembo - Un incubo per una ragazza di 23 anni Ostia che, dopo l'ultima aggressione, è fuggita in strada e ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla polizia ... La ragazza, nonostante lo choc, ha ...romatoday

Francesca De André, condannato l’ex fidanzato Giorgio Tambellini: “Stava per uccidermi”/ La denuncia choc - Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De André condannato per lesioni personali e maltrattamenti, la denuncia choc: "Stava per uccidermi" ...ilsussidiario