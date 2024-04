La corsa per le Europee | Salis non sarà candidata Schlein smentisce le voci E ferma il totonomi | prima la squadra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Questa ipotesi non è in campo, non c’è in corso nessuna trattativa". La segretaria del Pd Ellymette così fine, dagli schermi di RaiUno, ai tormenti interni al partito sulla candidatura di Ilariaalle prossime. Anche perché il padre dell’insegnante italiana, detenuta da 13 mesi in Ungheria con l’accusa aver aggredito insieme ad altri un gruppo di neonazisti, avrebbe espresso dubbi circa la possibilità che accetti la candidatura nei dem, considerata la militanza di sinistra radicale. Proprio in considerazione delle posizioni politiche divergenti rispetto al Pd, nel partito del Nazareno si sono levati gli scudi della componente riformista e dei franceschiniani rispetto alla candidatura, nei riguardi della quale alcuni dirigenti – da Misiani a Zingaretti a Gribaudo e Orlando – nelle scorse ...