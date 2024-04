La corsa agli acquisti di materie prime oro | argento e rame mette ora in dubbio la sconfitta dell’inflazione

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nelle ultime settimane le principali, tanto quelle preziose quanto quelle industriali, stanno registrando forti rialzi. Alcuni investitori interpretano questo movimento come il segnale che il mercato non si fida del rientroe teme un rimbalzo dei prezzi. Lo dimostra anche il nervosismo del mercato obbligazionario (tassi in rialzo) innescato anche da un defict statunitense mai così alto in tempi di pace