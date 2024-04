La conduttrice tv si sposa | pronta a convolare a nozze con lo storico compagno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 aprile 2024) Personaggi tv. Latv si: lecon lofidanzato – Il matrimonio arriverà a giugno prossimo: l'amatatv ed ex Miss Italiail. Dopo 20 anni d'amore la famosissima dirà sì al noto uomo d'affari. (continua a leggere dopo le foto) Dopo 20 anni d'amore e 25 di differenza, l'ex Miss Italia Daniela Ferolla dirà sì al fidanzato: Vincenzo Novari. Il settimanale "Chi" ha paparazzato la coppia a spasso per Milano. I due, da sempre riservatissimi, si sono lasciati andare a un tenero bacio per strada.