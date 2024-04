La civiltà delle piramidi Vasi | papiri e amuleti Un mondo antichissimo che ancora affascina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un viaggio nello spazio e nel tempo. Nella storia di un antico popolo, immergendosi in unaantichissima attraversoe steli. Ma con un’avvertenza: “il visitatore - anticipa il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco - sarà stimolato ad uscire dagli stereotipi che tutti noi comunque abbiamo per scoprire e conoscere le persone in carne ed ossa, a chiamarle per nome, a capire quanto fosse complessa la realtà antica e quanto in realtà c’èda scoprire”. Perché la curiosità che spinse Ernesto Schiapparelli agli inizi del Novecento a recarsi in Egitto per compiere le prime campagne di scavo continua ad animare non solo studiosi come Greco, ma anche le tantissime persone che ogni giorno varcano la soglia del Museo Egizio di Torino che fu istituito, ...